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Петербургский дневник

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Дату судебного заседания по делу задержанного во Франции Дурова до сих пор не назначили

Дату судебного заседания по делу задержанного во Франции Дурова до сих пор не назначили

Расследование все еще продолжается Дата судебного заседания по делу задержанного во Франции в августе основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до сих пор не назначена, рассказали РИА Новости в прокуратуре Парижа.

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