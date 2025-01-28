Дату судебного заседания по делу задержанного во Франции Дурова до сих пор не назначили

Расследование все еще продолжается Дата судебного заседания по делу задержанного во Франции в августе основателя мессенджера Telegram Павла Дурова до сих пор не назначена, рассказали РИА Новости в прокуратуре Парижа.
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