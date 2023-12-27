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Уголовное дело после убийства матери бойца СВО завели в Татарстане

Уголовное дело после убийства матери бойца СВО завели в Татарстане

В Татарстане расследуется дело об убийстве матери участника спецоперации.О ходе расследования уголовного дела по факту убийства матери участника СВО будет доложено главе Следственного комитета России – об этом сообщается в телеграм-канале ведомств.

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