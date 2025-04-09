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Царьград

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МИД РФ: Иностранные войска на Украине — угроза для России

МИД РФ: Иностранные войска на Украине — угроза для России

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что присутствие иностранных военных сил на Украине представляет собой угрозу для безопасности России.

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