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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эртурул Эрдоган продолжит карьеру в тренерском штабе «Фенербахче»

Турецкий специалист официально вошел в тренерский штаб «Фенербахче». Эрдоган, который в сезоне-23/24 был главным тренером «Руны», ранее работал ассистентом в «Фенере» с 2000 по 2013 годы.

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