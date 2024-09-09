МО РФ сообщило о ефрейторе, вынесшем на себе раненого сослуживца

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о героических действиях ефрейтора Вооружённых сил Ильи Шманева, которому удалось спасти получившего ранения однополчанина из-под ударов вражеских миномётчиков.
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