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Александр Дубинский: Офис Президента уничтожает потихоньку популярность ВСУ

Александр Дубинский: Офис Президента уничтожает потихоньку популярность ВСУ

После того, как начштаба «Азова» подал заявление на генерала Содоля в ДБР, а там тут же схватились активно его расследовать – нет никаких сомнений в том, что кампанию против генерала ведет Офис Президента.

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