Александр Дубинский: Офис Президента уничтожает потихоньку популярность ВСУ

После того, как начштаба «Азова» подал заявление на генерала Содоля в ДБР, а там тут же схватились активно его расследовать – нет никаких сомнений в том, что кампанию против генерала ведет Офис Президента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии