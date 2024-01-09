SEC призвала инвесторов не поддаваться FOMO (синдрому упущенной выгоды)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступила с новым предупреждением для инвесторов, настоятельно рекомендуя не поддаваться синдрому упущенной выгоды (FOMO) и отказаться от вложений в криптовалюты и цифровые коллекционные предметы (NFT).