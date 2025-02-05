Президент США Дональд Трамп подпишет указ, запрещающий трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), чей пол при рождении был определен как мужской, участвовать в спортивных турнирах для женщин.
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