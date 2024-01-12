Собственно, что и требовалось доказать. Все эти «звёзды», рэперы, писатели, журналисты, блогеры, лидеры мнений и прочая российская оппозиция были «пятой колонной», прикормленной и взрощенной США.
Проект «Пятая колонна»: 80 000 шпионов - Нарышкин заявил о намерении США создать новую «пятую колонну» в России
Комментарии
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Н
Николай
Все эти чудаки на букву "М", с картинок, всем известны! А сколько их притихших ждунов и спящих!? ФСБ уже пора разработать Методичку по выявлению им подобных, да и раздать людям, которые, действительно хотят очистить Россию!!!
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17 час.
Надежда
Самое обидное, что кроме латентных ждунов у нас очень уверенно себя чувствуют продажные лицедеи, певуны и певуньи ртом, использующие Россию только как место для зарабатывания денег!( Они не желают поступаться своим комфортом и не хотят понимать, что на Украине Россия противостоит всему русофобскому западу, который нацелен на уничтожение НАШЕЙ РОДИНЫ!
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12 час.
Россиянин
СМЕРШ возродили. Им сейчас непочатый край работы предстоит. Сколько еще мрази сидит затаившись, выжидая момент. Предстоит большая чистка. Прав был Сталин, в тысячу раз был прав, когда всю эту мразь часть расстрелял, часть посадил. А иначе и нельзя было. Если бы этого он не сделал, мы бы проиграли войну, или война затянулась бы на долго.
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9 час.
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