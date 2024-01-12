Проект «Пятая колонна»: 80 000 шпионов - Нарышкин заявил о намерении США создать новую «пятую колонну» в России

Н Николай Все эти чудаки на букву "М", с картинок, всем известны! А сколько их притихших ждунов и спящих!? ФСБ уже пора разработать Методичку по выявлению им подобных, да и раздать людям, которые, действительно хотят очистить Россию!!!

Надежда Самое обидное, что кроме латентных ждунов у нас очень уверенно себя чувствуют продажные лицедеи, певуны и певуньи ртом, использующие Россию только как место для зарабатывания денег!( Они не желают поступаться своим комфортом и не хотят понимать, что на Украине Россия противостоит всему русофобскому западу, который нацелен на уничтожение НАШЕЙ РОДИНЫ!