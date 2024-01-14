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Прилучный поздравил сына на отдыхе

Прилучный поздравил сына на отдыхе

Павел с женой Зепюр Брутян улетел на каникулы в Дубай вместе с маленьким сыном Микаэлем, а также. Павел Прилучный с детьми — Микаэлем, Мией и Тимофеем из личного архива Павла Прилучного Павел с женой Зепюр Брутян улетел на каникулы в Дубай вместе с маленьким сыном Микаэлем, а также детьми актера от первого брака с Агатой Муцениеце — Тимофеем и Мией.

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