Прилучный поздравил сына на отдыхе

Павел с женой Зепюр Брутян улетел на каникулы в Дубай вместе с маленьким сыном Микаэлем, а также. Павел Прилучный с детьми — Микаэлем, Мией и Тимофеем из личного архива Павла Прилучного Павел с женой Зепюр Брутян улетел на каникулы в Дубай вместе с маленьким сыном Микаэлем, а также детьми актера от первого брака с Агатой Муцениеце — Тимофеем и Мией.