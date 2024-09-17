Биолог поставил точку в споре, обитают ли микробы на поверхности мыла

Если мыло хранить в сырости или в коробке, где постоянно скапливается жидкость, на нем могут начать размножаться бактерии, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета…Если мыло хранить в сырости или в коробке, где постоянно скапливается жидкость, на нем могут начать размножаться бактерии, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Если мыло хранить в сырости или в коробке, где постоянно скапливается жидкость, на нем могут начать размножаться бактерии, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета…Если мыло хранить в сырости или в коробке, где постоянно скапливается жидкость, на нем могут начать размножаться бактерии, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
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