Налог с продажи недвижимости: как уменьшить сумму, кто из россиян может платить меньше

В России доходы облагаются налогом. Если вы продали недвижимости, то следует заплатить в казну. Платить налог (НДФЛ) необходимо собственникам жилья (квартиры, дачи, дома или комнаты), гаража, земельного участка.
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