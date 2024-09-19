Ученые из Петербурга раскрыли эффективность наночастиц золота при терапии рака

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября, ФедералПресс. Группа ученых из Санкт-Петербурга в ходе исследования выявила высокую эффективность наночастиц золота и полимолочной кислоты для лечения рака кожи и толстой кишки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии