Тест на признаки аутизма у ребенка запустили на сайте нижегородского минздрава

Онлайн-опросник на признаки аутизма у ребенка запустили на сайте нижегородского минздрава. M‑CHAT‑R — тест не ставит диагноз, а лишь определяет риски и при необходимости рекомендует обследование у специалиста.
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