В латвийских автобусах русским указывают их место

В автобусе в Латвии возможно указание: «Места для русскоязычных только на задней площадке». Депутат сейма Латвии Андрей Юдин потребовал проверить правдивость информации о дискриминационном объявлении в рижском автобусе, сообщает РИА Новости.
В автобусе в Латвии возможно указание: «Места для русскоязычных только на задней площадке». Депутат сейма Латвии Андрей Юдин потребовал проверить правдивость информации о дискриминационном объявлении в рижском автобусе, сообщает РИА Новости.
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