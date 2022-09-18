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В латвийских автобусах русским указывают их место

В латвийских автобусах русским указывают их место

В автобусе в Латвии возможно указание: «Места для русскоязычных только на задней площадке». Депутат сейма Латвии Андрей Юдин потребовал проверить правдивость информации о дискриминационном объявлении в рижском автобусе, сообщает РИА Новости.

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