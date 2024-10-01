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Иран призвал ООН остановить продолжающиеся угрозы миру со стороны Израиля

Иран призвал ООН остановить продолжающиеся угрозы миру со стороны Израиля

Призыв предотвратить дальнейшие угрозы миру и стабильности, которые следуют со стороны Израиля, направили в Совет Безопасности ООН власти Ирана, говорится в опубликованном 1 октября в Telegram-канале МИД Ирана сообщении.

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