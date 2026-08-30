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Паром с почти 300 пассажирами затонул у берегов Северного Кипра: шестеро погибших, десятки спасены

Паром с почти 300 пассажирами затонул у берегов Северного Кипра: шестеро погибших, десятки спасены

По предварительным данным, россиян среди организованных туристов нетСудно катамаранного типа затонуло в двух километрах от побережья Гирне.

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