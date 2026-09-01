Безруков уверен, что отечественные фильмы не уступают западным по качеству

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские кинематографисты сегодня способны создавать фильмы высокого качества, которые не уступают западным картинам, а иногда и превосходят их.
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