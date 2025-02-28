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Российские компании возобновият нефтяные проекты в Курдистане

Российские компании возобновият нефтяные проекты в Курдистане

Российские нефтяные компании вскоре смогут возобновить свои крупные проекты в Курдистане после того, как полуавтономный иракский регион и федеральное правительство Ирака урегулируют все свои разногласия по вопросам добычи и экспорта сырья.

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