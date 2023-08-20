Военное обозрение

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«Малая дальность, но высокая точность»: ВСУ просят передать новую бельгийскую ракету FZ275 LGR

«Малая дальность, но высокая точность»: ВСУ просят передать новую бельгийскую ракету FZ275 LGR

В январе немецкие власти заявили о намерении передать ВСУ установленные на пикапы 70-мм установки, вооруженные неуправляемыми ракетами, которые были разработаны бельгийским филиалом компании Thales.

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