«Мою фотографию уничтожали»: Кристина Асмус рассказала о тайном недоброжелателе в Театре Ермоловой

В прошлом году Кристина Асмус снялась в рекламе Дня борьбы с кибербуллингом. Её кандидатуру выбрали по результатам опроса, и выяснилось, что у 90% опрашиваемых именно Кристина ассоциируется с жертвой кибербуллинга.
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