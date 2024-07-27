«Мою фотографию уничтожали»: Кристина Асмус рассказала о тайном недоброжелателе в Театре Ермоловой

В прошлом году Кристина Асмус снялась в рекламе Дня борьбы с кибербуллингом. Её кандидатуру выбрали по результатам опроса, и выяснилось, что у 90% опрашиваемых именно Кристина ассоциируется с жертвой кибербуллинга.