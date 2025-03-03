Спрос в феврале взлетел в несколько раз. Акции предприятий из России снова в тренде

После намёка на потепление отношений между Россией и США оживились инвесторыНачало переговоров между Россией и США и даже слабые намёки на возможное потепление отношений неожиданно подогрели интерес инвесторов к акциям.
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