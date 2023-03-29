Потеря веса снижает риск болезней сердца даже при возвращении нескольких килограммов

Новые исследования в диетологии, кардиологии и иных областях наук показали, что люди, сбросившие несколько килограммов лишнего веса, заметно снизили факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний даже при возвращении части потерянного веса.
Новые исследования в диетологии, кардиологии и иных областях наук показали, что люди, сбросившие несколько килограммов лишнего веса, заметно снизили факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний даже при возвращении части потерянного веса.
Свежие комментарии