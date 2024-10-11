Небензя: Израиль не считается с жертвами гражданских при атаках против Ливана

Израиль рассматривает потери среди мирного населения Ливана как некий сопутствующий ущерб в духе "лес рубят - щепки летят", заявил в ходе заседания Совбеза ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
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