Водохранилища реки Кламат осушены для крупнейшего в мире проекта по сносу плотин

Демонтаж плотины на реке Кламат, охватывающий период с 2023 по 2024 год, знаменует собой крупнейший проект такого рода, направленный на восстановление прибрежной среды обитания путем демонтажа четырех крупных плотин, сообщает «scitechdaily».
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