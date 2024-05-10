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Водохранилища реки Кламат осушены для крупнейшего в мире проекта по сносу плотин

Водохранилища реки Кламат осушены для крупнейшего в мире проекта по сносу плотин

Демонтаж плотины на реке Кламат, охватывающий период с 2023 по 2024 год, знаменует собой крупнейший проект такого рода, направленный на восстановление прибрежной среды обитания путем демонтажа четырех крупных плотин, сообщает «scitechdaily».

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