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Царьград

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Школы России уйдут на каникулы 26 мая 2027 года

Школы России уйдут на каникулы 26 мая 2027 года

Учебный год в российских школах завершится 26 мая 2027 года, а к занятиям после осенних каникул ученики приступят 5 ноября.

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