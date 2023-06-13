Огромные очереди собрались на сдачу ПЦР-теста перед ПМЭФ-2023

В мае этого года стало известно о необходимости пройти тестирование, чтобы попасть на форум. Огромные очереди из желающих попасть на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) собрались в пунктах для сдачи теста на коронавирус с самого утра 13 июня.