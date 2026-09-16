В ЯНАО в честь Дня многодетной семьи проведут более 60 мероприятий

В третье воскресенье сентября, 20-го числа, ямальцы отметят День многодетной семьи. В округе в честь праздника проведут более 60 мероприятий: фестивали, мастер-классы, развлекательные и спортивные программы.
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