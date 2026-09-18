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Путин заявил о росте доступности авиаперелетов. Фото

На обеспечение доступности авиабилетов по программам госсубсидирования в 2025–2026 годах направили почти 50 миллиардов рублей.

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