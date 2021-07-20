БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Получив российских туристов, Эрдоган повесил над Крымом боевые украинские БПЛА

Получив российских туристов, Эрдоган повесил над Крымом боевые украинские БПЛА

У полуострова начали патрулирование «Байрактары» ВМСУ Илья Сергеев Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС Незаметная, но крайне тревожная новость последних дней.

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