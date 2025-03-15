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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Готовьтесь к масштабному расширению возможностей выживания в Smalland: Survive the Wil...

Готовьтесь к масштабному расширению возможностей выживания в Smalland: Survive the Wil...

Готовьтесь к масштабному расширению возможностей выживания в Smalland: Survive the WildsРазработчики Smalland: Survive the Wilds опубликовали дорожную карту на 2025, которая содержит давно ожидаемые дополнения и улучшения качества жизни, которые сделают ваши приключения еще более захватывающими, стратегическими и веселыми.

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