Готовьтесь к масштабному расширению возможностей выживания в Smalland: Survive the Wil...

Готовьтесь к масштабному расширению возможностей выживания в Smalland: Survive the WildsРазработчики Smalland: Survive the Wilds опубликовали дорожную карту на 2025, которая содержит давно ожидаемые дополнения и улучшения качества жизни, которые сделают ваши приключения еще более захватывающими, стратегическими и веселыми.
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