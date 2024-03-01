Байден и Трамп посетили города в Техасе на границе с Мексикой

Джо Байден и Дональд Трамп в один день посетили соседние города в Техасе на границе с Мексикой. Нынешний президент заочно призвал бывшего к сотрудничеству в разрешении затянувшегося миграционного кризиса на южной границе США.
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