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Джексон Хэйс забил сверху через Стивена Адамса с фолом

Джексон Хэйс забил сверху через Стивена Адамса с фолом

Центровой «Нового Орлеана» Джексон Хэйс в первой четверти матча против «Мемфиса» (114:141) исполнил эффектный данк одной рукой через центрового соперника Стивена Адамса.

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