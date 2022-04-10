Джексон Хэйс забил сверху через Стивена Адамса с фолом

Центровой «Нового Орлеана» Джексон Хэйс в первой четверти матча против «Мемфиса» (114:141) исполнил эффектный данк одной рукой через центрового соперника Стивена Адамса.
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