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Хильдеби об обмене в «Тампу»: «Быть рядом с Василевским для меня очень полезно, можно учиться у него. Он невероятно атлетичен и быстр, сэйвы щитками просто потрясающие»

Вратарь « Тампы » Денис Хильдеби, выменянный клубом у «Торонто», высказался о том, что стал одноклубником действующего обладателя «Везина Трофи» Андрея Василевского.

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