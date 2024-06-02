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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер хоррор-шутера Killing Floor 3 показывает биооружие Clot Команда разраб...

Новый трейлер хоррор-шутера Killing Floor 3 показывает биооружие Clot Команда разраб...

Новый трейлер хоррор-шутера Killing Floor 3 показывает биооружие ClotКоманда разработчиков из студии Tripwire Interactive продолжает выпускать короткие трейлеры с демонстрацией ужасающих угроз, с которыми игрокам предстоит столкнуться в грядущем хоррор-шутере Killing Floor 3.

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