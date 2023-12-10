ВСУ за сутки атаковали семь муниципалитетов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье, 10 декабря, предоставил информацию о том, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли семь приграничных муниципалитетов региона.
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