Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 776 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Я рада, что в ЕС у власти одни необразованные люди, не умеющие просчитывать последствия от вступления нищих стран в Е...Италия поддержива...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    На то он и кравчук...Мэру Хабаровска п...
  • Виталий Рудзит
    Гнать надо. Без сожаления.Мэру Хабаровска п...

На Краснолиманском направлении Ка-52 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ

На Краснолиманском направлении Ка-52 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ

На Краснолиманском направлении российские вертолеты Ка-52 ликвидировали сеть опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Тут в новостном портале ЯНДЕКС-ДЗЕН прочитал статейку, к ней еще есть видео с умозаключениями АФФТОРА, вот ее полное название - Почему вертолет «Черная акула», обогнавший свое время, в итоге оказался бесполезным. Послушал я и то, что АФФТОР там наплел. Я не специалист по вертолетам и вообще по летательным аппаратам, я инженер-механик по ДЭУ и ДЭЭУ(2-й факультет Лен.ВВМИУ им. В.И. Ленина), еще могу управлять подразделением от БЧ и более до соединения кораблей включительно по вопросам живучести, боеспособности, энергетике и подготовке л/с. Но подобные ненаучно-фантастические измышления типа  &quot;Почему вертолет «Черная акула», обогнавший свое время, в итоге оказался бесполезным&quot; должна интересовать первым делом органы ФСБ РФ.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх