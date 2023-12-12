На Краснолиманском направлении Ка-52 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ

АндрейБорков

Тут в новостном портале ЯНДЕКС-ДЗЕН прочитал статейку, к ней еще есть видео с умозаключениями АФФТОРА, вот ее полное название - Почему вертолет «Черная акула», обогнавший свое время, в итоге оказался бесполезным. Послушал я и то, что АФФТОР там наплел. Я не специалист по вертолетам и вообще по летательным аппаратам, я инженер-механик по ДЭУ и ДЭЭУ(2-й факультет Лен.ВВМИУ им. В.И. Ленина), еще могу управлять подразделением от БЧ и более до соединения кораблей включительно по вопросам живучести, боеспособности, энергетике и подготовке л/с. Но подобные ненаучно-фантастические измышления типа "Почему вертолет «Черная акула», обогнавший свое время, в итоге оказался бесполезным" должна интересовать первым делом органы ФСБ РФ.