Спокойствие, к которому нужно стремиться

Мальчик, обуреваемый разрушительным любопытством, обнаружил злополучный болтик. Эта крохотная деталь, словно искра, воспламенила в его душе бурю, и он, словно вандал, обрушил её мощь на беззащитный ноутбук, превратив его в груду бесполезного хлама.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии