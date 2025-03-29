Спокойствие, к которому нужно стремиться

Мальчик, обуреваемый разрушительным любопытством, обнаружил злополучный болтик. Эта крохотная деталь, словно искра, воспламенила в его душе бурю, и он, словно вандал, обрушил её мощь на беззащитный ноутбук, превратив его в груду бесполезного хлама.