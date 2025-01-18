Цена транспортировки нефти резко выросла после ввода США новых санкций

Цены на перевозки сырой нефти танкерами продолжают расти на фоне ожиданий, что объемы поставок сырья таким способом сократятся из-за расширения американских санкций против российских судов, передает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
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