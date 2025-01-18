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Картина дня. Финансы

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Цена транспортировки нефти резко выросла после ввода США новых санкций

Цена транспортировки нефти резко выросла после ввода США новых санкций

Цены на перевозки сырой нефти танкерами продолжают расти на фоне ожиданий, что объемы поставок сырья таким способом сократятся из-за расширения американских санкций против российских судов, передает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

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