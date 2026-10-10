Трамп: Нобелевская премия мира дискредитирована

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Норвежский Нобелевский комитет, заявив, что решением присудить премию Нави Пиллэй Нобелевский комитет себя дискредитировал.
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