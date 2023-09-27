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Как обанкротить наркомафию: налоговый маневр - причина топливного кризиса

Как обанкротить наркомафию: налоговый маневр - причина топливного кризиса

  Как обанкротить наркомафию: налоговый маневр - причина топливного кризиса МИХАИЛ ДЕЛЯГИН Судорожные и чудовищно запоздалые метания российских властей вокруг невероятного для рыночной экономики топливного кризиса заслуживают серьезного внимания, так как наглядно демонстрируют органическую неспособность имитационного государства воспринимать реальность (неговоря об исполнении своих прямых обязанностей по ее сотворению и корректировке по мере необходимости).

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