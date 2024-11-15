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Китай

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Китай убежден, что товарооборот со странами ЛАК продолжит сохранять высокие темпы роста -- МИД КНР

Пекин, 14 ноября /Синьхуа/ -- Китай убежден, что товарооборот со странами Латинской Америки и Карибского бассейна /ЛАК/ продолжит сохранять высокие темпы роста и обеспечивать взаимовыгодные результаты более высокого уровня.

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