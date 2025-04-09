Ким Ё Чжон назвала призывы к денуклеаризации угрозой суверенитету КНДР

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, резко раскритиковала призывы к отказу Пхеньяна от ядерного оружия, заявив, что подобные заявления представляют собой вмешательство во внутренние дела страны и посягательство на ее суверенитет.