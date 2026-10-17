Указ, приостанавливающий действие санкций против России, введенных в соответствии с Законом Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ), подписал президент США Дональд Трамп, сообщила 16 октября пресс-служба Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым