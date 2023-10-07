Юрий Кот: А где же демарш и общественное порицание действий Израиля?

Mark Dyakovetskii ХАМАС и Хезбола уже проиграли. До этой атаки у них был шанс на мирное урегулирование любого конфликтного с Израилем вопроса. теперь Израиль плюнет на общественное мнение и на заложников тоже. Поскольку альтернатива очень небольшая : снести газу с лица земли вместе с ираном, или быть уничтоженным самому.

ЮЛ Юрий Латов Да что-то не похоже, что восставшие арабы смогут израильтянам сделать в этот раз что-то серьезное. Израильтяне за 75 лет в общем-то привыкли к таким наскокам