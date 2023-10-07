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Юрий Кот: А где же демарш и общественное порицание действий Израиля?

Юрий Кот: А где же демарш и общественное порицание действий Израиля?

На Украине трагедия, перманентно переходящая в драму. В мире появился новый информационный повод и новая тема, которая затмевает маленького еврея с протянутой рукой настолько, что Украина может протянуть ноги и откинуть коньки.

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Комментарии
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Mark Dyakovetskii
ХАМАС и Хезбола уже проиграли. До этой атаки у них был шанс на мирное урегулирование любого конфликтного с Израилем вопроса. теперь Израиль плюнет на общественное мнение и на заложников тоже. Поскольку альтернатива очень небольшая : снести газу с лица земли вместе с ираном, или быть уничтоженным самому.
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5 час.
ЮЛ
Юрий Латов
Да что-то не похоже, что восставшие арабы смогут израильтянам сделать в этот раз что-то серьезное. Израильтяне за 75 лет в общем-то привыкли к таким наскокам
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5 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Америкосам такой расклад очень выгоден. Теперь у них есть веская причина отказать хохлам в поддержке. &quot;видите, Израиль нуждается в нас,&quot;. Так и соскочили с крючка.
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2 час.

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