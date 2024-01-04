Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Сергей Гришин Блин! Пусть едет куда подальше! Перо ей в одно место, и поджечь чтоб на реактивной тяге!

АБ Александр Балушкин А чем отличаются полуголый балет при эстрадных "звездах" на всех концертах и шоу от закрытой вечеринки, а ночные клубы?