Медвежий угол
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Медвежий угол

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Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Ивлееву достали: Она угрожает покинуть Россию из-за эскалации скандала с вечеринкой. "Это не пустые угрозы, я сейчас максимально серьезна!"

Avia.pro - Новости Настя Ивлеева на Грани: Угроза Покинуть Страну Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева выражает угрозу покинуть Россию на фоне непрекращающегося скандала, связанного с её недавней "голой вечеринкой".

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Комментарии
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Сергей Гришин
Блин! Пусть едет куда подальше! Перо ей в одно место, и поджечь чтоб на реактивной тяге!
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2 час.
АБ
Александр Балушкин
А чем отличаются полуголый балет при эстрадных &quot;звездах&quot; на всех концертах и шоу от закрытой вечеринки, а ночные клубы?
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Пинка ей под сраку для скорости.
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42 мин.

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