В Йемене количество погибших при ударах США увеличилось до пяти

Количество погибших от ударов Соединенных Штатов по керамическому заводу в йеменской провинции Сана, находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах», увеличилось до 5, и 13 человек ранены, заявили в министерстве здравоохранения провинции, 13 апреля сообщил телеканал Al Masirah.