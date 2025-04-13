В Йемене количество погибших при ударах США увеличилось до пяти

Количество погибших от ударов Соединенных Штатов по керамическому заводу в йеменской провинции Сана, находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах», увеличилось до 5, и 13 человек ранены, заявили в министерстве здравоохранения провинции, 13 апреля сообщил телеканал Al Masirah.
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