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Военное обозрение

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Самопальный инструмент под сложные задачи

Самопальный инструмент под сложные задачи

Недавно инфополе буквально разорвала новость о новом отечественном пулемёте с названием – ПКZ. Это, скажем так, модернизированный пулемёт системы Калашникова, отвечающий на запросы бойцов в зоне СВО.

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