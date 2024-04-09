Что такое щекотка и почему мы ее боимся

Ученые многие годы изучают природу щекотки, но до сих пор единого мнения на этот счет не существует. Согласно одной из версий, это чувство развилось в ходе эволюции и досталось нам от животных как защитная реакция организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии