«Хочу, чтобы все увидели»: ведущая показала кадры с Пугачевой вопреки запрету

Видео было опубликовано в день рождения Аллы Борисовны. Алла Пугачева кадр Первый каналВ окружении Аллы Пугачевой всем хорошо известно, что фото и видео с вечеринок, на которых она присутствует, можно публиковать в Сети только с её разрешения.